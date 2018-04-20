Создание версии для слабовидящих

Добрый день На сайте https://torg-lider.ru есть мелкая правка - сделать вывод водяных знаков (Только у товаров в увеличенном виде) Сейчас там стоит уже модуль, но он не подходит, вроде.. Вот это https://yadi.sk/d/zSYx4yT13UZXMA Что бы так выводился у товаров https://yadi.sk/d/_0FUDMJ53UZXNC Постоплата рублями