Создание версии для слабовидящих

Веб-программированиеЗавершен5 заявок180 просмотров
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Есть старый сайт муниципального учреждения на html: http://oc-vzlet.ru/

Нужна версия для слабовидящих по бюджетной цене.

Прошу не писать шаблонами.

Указывайте цену и сроки, если сможете помочь.

Да, данное учреждение знает, что сайт надо переделывать. Но на данный момент стоит задача только по версии.

6 лет назад
vicka2707
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
qlabbby
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$17
4 дня
Первый раз встречаю исполнителя у которого высокий уровень профессионализма сочетается с демократичной ценой. Работа выполнена на 200% без преувеличения. Очень довольна, планирую работать и дальше.
Отличный заказчик. Ставит чёткие задачи, оперативно отвечает на возникающие вопросы, своевременно оплачивает. Рекомендую!