PHP вставить скрипт поиска

$12
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок142 просмотра
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Есть старый сайт на чистом html - до 1000 страниц, нужно вставить скрипт поиска подобный этому https://computerlessons.ru/lessons+/scripts/1.html или что-то анологичное, с чем Вы работали ранее.

PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад