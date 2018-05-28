Скачать сайт для пользования в оффлайн

У меня два задание 1: есть 5 сайтов с них надо что бы автоматом все статьи публикуемые дублировались на нашем сайте с указанием источника 2: есть 5 Инстаграм аккаунтов надо что бы автоматом все посты дублировались на ...
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Нужно скачать сайт https://ekzeget.ru
-интересует только мобильная версия сайта (pda)
-аудио и видео материалы не нужны
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