Скачать сайт для пользования в оффлайн

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Веб-программированиеЗавершен8 заявок319 просмотров
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6 лет назад
deckofficer
Илья 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
6 лет назад
$40
3 дня
Чётко выполненная работа! Приятное сотрудничество! Перед Олегом, обращался со своим заданием к 4 фрилансерам - никто не смог сделать!
Задача оказалась посложнее чем я предполагал, но не оказалась невыполнима. Отличное сотрудничество, рекомендую!