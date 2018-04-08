Php/smarty программист

Cкрипт для импорта моделей из игры Generals Zero Hour формата .w3d Изначально использовалась программа Gmax 1.2 3DMax 8 - 3DMax 9
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на магазин на webasyst shop-script поставить новую верстку меню/шапки/футера и доработать добавление товара в корзину. Сразу после будут другие задачи, хотелось бы найти человека для постоянного сотрудничества
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