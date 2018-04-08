Php/smarty программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки196 просмотров
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Нужно на магазин на webasyst shop-script поставить новую верстку меню/шапки/футера и доработать добавление товара в корзину. Сразу после будут другие задачи, хотелось бы найти человека для постоянного сотрудничества

PHP
6 лет назад
guest_15232025760353
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад