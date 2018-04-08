Написать скрипт Импорта Экспорта для 3Dmax 2016

Нужен бот для выдачи последних 10-ти постов с канала донора. При нажатии на кнопку "Проверить доступ" если у юзера открыт доступ появляется соответствущее сообщение "Для Вас доступ открыт" с указанием его id номера. Если доступ закрыт "Для ...