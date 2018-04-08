Написать скрипт Импорта Экспорта для 3Dmax 2016

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Cкрипт для импорта моделей из игры Generals Zero Hour формата .w3d

Изначально использовалась программа Gmax 1.2 3DMax 8 - 3DMax 9

6 лет назад
grizli2
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад