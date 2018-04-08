Исправить баг в скрипте сайта

Веб-программированиеЗавершен6 заявок206 просмотров
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Имеется сайт, на нем есть поисковая форма. Она почему-то работает со второго нажатия на кнопку "найти".

Необходимо поправить ошибку.

6 лет назад
mihamamburu
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$10
1 день
очень быстро справился с работой! красавчик
Михаил хороший заказчик, всегда на связи, ТЗ четкое, оплата во время. Рекомендую!
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