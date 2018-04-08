Исправить баг в скрипте сайта

Добрый день. Нужно сверстать и настроить функционал 4 форм и 6 страничек сайта. Странички и формы в основном однотипные. Ниже скину файлы, несколько страничек. Странички которые надо сверстать: 1. 4 статейных странички с однотипным макетом. (будут ниже) 2. ...