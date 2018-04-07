Форма для поиска на стороннем сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки182 просмотра
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Необходима форма поиска из трех полей

- Keywords

- Min Price

- Max Price

Кнопка "Submit"

По нажатию кнопки должна формироваться ссылка вида

https://www.amazon.com/s?rh=i:aps,p_85:2470955011&field-keywords=KEYWORDS&sort=relevancerank&low-price=MINPRICE&high-price=MAXPRICE

И открываться в новом окне

6 лет назад
tonykey
Тони 
40 летБельгия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад