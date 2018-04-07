Форма для поиска на стороннем сайте

Есть работающая система по учету статей в Гугл таблицах на Google Apps Script (формат .gs, синтаксис javascript). Нужно добавить некоторые функции и изменить логику существующих. [list][*]Сейчас можно выдавать задание только одному исполнителю, нужно изменить логику функции — ...
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Необходима форма поиска из трех полей
- Keywords
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- Max Price
Кнопка "Submit"
По нажатию кнопки должна формироваться ссылка вида
https://www.amazon.com/s?rh=i:aps,p_85:2470955011&field-keywords=KEYWORDS&sort=relevancerank&low-price=MINPRICE&high-price=MAXPRICE
И открываться в новом окне
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