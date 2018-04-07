Доработать скрипт в Google таблицах (Google Apps Script)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Есть работающая система по учету статей в Гугл таблицах на Google Apps Script (формат .gs, синтаксис javascript). Нужно добавить некоторые функции и изменить логику существующих.

  • Сейчас можно выдавать задание только одному исполнителю, нужно изменить логику функции — снять ограничение.
  • Нужно добавить возможность пропустить некоторые этапы проверки статей. Сейчас статусы заданий жестко закреплены по этапам, нужно иногда пропускать их.
  • Нужно подключить выдачу статей через API etxt (распознать тз и выдать автору из списка).
Требуется знание:

  • функций Гугл Таблиц
  • ﻿Google Apps Script
  • JavaScript
  • PHP
В заявке напишите, почему именно вы подходите для этой работы.
6 лет назад
fox1q
Юрий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад