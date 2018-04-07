Доработка модуля в YetiForce

Необходимо натянуть сайт на административную панель (делали сами)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ вложением
бюджет 5000р.
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