Разработка сайта на битрикс.

Можно было добавлять размер, окон, дверей, углов, стен, фронтонов (с указанием их вариации: треугольником (классический), трапеция (монсарда), без монсарды) и указывать количество одноразмерных таких элементов. Нужен калькулятор, что бы человек ввел только параметры дома и выбрал ...
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Тз кандидатам.
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