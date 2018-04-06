Сервер сайд рендеринг для Angular 4

Требуется написать скрипт калькулятора жалюзи. 1. Данные загружаются из csv-файла data.csv (реализовать на PHP). 2. Выбор типа жалюзи. По умолчанию первый из списка. Выбор типа по параметру. Смена картинки фона типа жалюзи, отображаются все картинки материалов, соответствующие ...
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Есть проект на Angular 4 с использованием админ панели ng2-admin. Нужно сделать генерацию страниц на сервере для данного для поисковых систем и социальных сетей. Адрес проекта http://www.zerba.co.il/
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