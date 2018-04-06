Сервер сайд рендеринг для Angular 4

Добрый день Сайт http://alfir-profi.ru/ Правки: 1. После заказа на почту приходит вот так https://yadi.sk/i/gVeOYlgI3UZTmE Нужно сделать так, что бы приходили и контактные данные покупателя 2. Видимо, сама страница заказа сделана так, что там не выводится плата за доставку и оплату. Нужно сделать ...