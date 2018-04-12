Написать скрипт калькулятора JS + PHP

Требуется написать скрипт калькулятора жалюзи.

1. Данные загружаются из csv-файла data.csv (реализовать на PHP).

2. Выбор типа жалюзи. По умолчанию первый из списка. Выбор типа по параметру. Смена картинки фона типа жалюзи, отображаются все картинки материалов, соответствующие этому типу. Выделяется первая картинка и рассчитывается цена.

3. Задайте размер (ширина и высота). По умолчанию 1000 х 1000. Если меньше 150 - выделить красным. При изменении размеров - расчет цены, меняются значения вокруг фона и в комплектации.

4. Выберите цвет. При нажатии на иконку (картинка из файла в масштабе 50х50) меняется увеличенная картинка и рассчитывается цена. Текущая иконка цвета выделяется. Меняется название цвета (название коллекция из файла) и материала (название материала из файла) в комплектации.

5. Расчет цены: ширина * высота * цена_из_файла * количество/ 1000000 - 10%. Старая цена без 10%. Эффект изменения. Перерасчет при изменении количества.

6. При нажатии на Купить всплывает окно для ввода номера телефона (по маске) и кнопка отправить. Проверка валидности номера телефона.

Отправка данных на емэйл: тип жалюзи, размеры, цвет, цена, номер телефона.

Сделать верстку калькулятора: кроссбраузерность, адаптивность.

Пример работы калькулятора: https://city-jaluzi.ru/

Прикреплены: csv-файл, адаптивный дизайн.

В заявке обязательно указать стоимость и срок выполнения.