Задача: Модернизация отчета под требования подразделения (Jasper Studio + Postgresql + Java)

Есть система отчетов, с фиксированными отчетами написанными на jasper report.

Один отчет который вытягивает из базы часть нужных данных.

Есть новый набор и формат в котором нужно выводить в виде отчета.

Есть описание на базу данных и функции которые получают необходимые данные.

Задача состоит в том, что бы создать новый отчет который будет выводить данные отчет в нужном виде.

Подробности по запросу потенциального исполнителя.

Работа выполняется удаленно посредством тимвьюера, либо на месте в офисе (Москва, Марина Роща)

Обязательные требования:

Результатом работы является отчет который содержит данные в необходимом формате, с возможностью их печати.

Данный отчет должен быть в архиве в формате который грузится в jasper report для загрузки в систему отчетов (с тестовой среды в боевую)