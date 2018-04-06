На постоянную фриланс работу требуется программист РНР , требуется : Скопировать сайт , натянуть дизайн на скрипт , смотрите ТЕХЗАДАНИЕ : прикрепленный файл .
Модернизация отчета под требования подразделения (Jasper Studio)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Модернизация отчета под требования подразделения (Jasper Studio + Postgresql + Java)
Есть система отчетов, с фиксированными отчетами написанными на jasper report.
Один отчет который вытягивает из базы часть нужных данных.
Есть новый набор и формат в котором нужно выводить в виде отчета.
Есть описание на базу данных и функции которые получают необходимые данные.
Задача состоит в том, что бы создать новый отчет который будет выводить данные отчет в нужном виде.
Подробности по запросу потенциального исполнителя.
Работа выполняется удаленно посредством тимвьюера, либо на месте в офисе (Москва, Марина Роща)
Обязательные требования:
Результатом работы является отчет который содержит данные в необходимом формате, с возможностью их печати.
Данный отчет должен быть в архиве в формате который грузится в jasper report для загрузки в систему отчетов (с тестовой среды в боевую)
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