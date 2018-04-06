Модернизация отчета под требования подразделения (Jasper Studio)

$35
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Задача: Модернизация отчета под требования подразделения (Jasper Studio + Postgresql + Java)

Есть система отчетов, с фиксированными отчетами написанными на jasper report. 

Один отчет который вытягивает из базы часть нужных данных. 

Есть новый набор и формат в котором нужно выводить в виде отчета. 

Есть описание на базу данных и функции которые получают необходимые данные.

Задача состоит в том, что бы создать новый отчет который будет выводить данные отчет в нужном виде. 

Подробности по запросу потенциального исполнителя.

Работа выполняется удаленно посредством тимвьюера, либо на месте в офисе (Москва, Марина Роща)

Обязательные требования:

Результатом работы является отчет который содержит данные в необходимом формате, с возможностью их печати. 

Данный отчет должен быть в архиве в формате который грузится в jasper report для загрузки в систему отчетов (с тестовой среды в боевую)

6 лет назад
Engicom
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад