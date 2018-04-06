Опенкарт, правки

Сделать автоматическое размещение заявок в каталоге статей в категории "Заявки" На сайте установлено два модуля - конструктор форм (формирует письмо и отправляет его юзеру и админу) - каталог статей (выводит статьи в разных ...
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Опенкарт нужно сделать несложные правки, тз скину потенциальному исполнителю
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет Нужно вордпресс шаблон настроить, установить на хост и адаптировать под определенные нужды. Все подробности кандидатам. Предлагайте ваши примерные цены и сроки.Закрыт6 лет назад
Требуется 1. выгрузка поисковых запросов через API из сервиса http://allpositions.ru/help/api/ http://joxi.ru/Dr8RJKBikeMDX2?d=1 и укладка их в гугл таблицы с разделенеим по проектам 2. Нужно выгружать данные через API Яндекс вебмастера и укладывать данные в гугл таблицу YWM запросы http://joxi.ru/gmvpyRBixYvyNA?d=1 Страницы ...Закрыт6 лет назад
Есть пример прокси https://stackoverflow.com/questions/8165570/https-proxy-server-in-node-js (код которого начинается на " // Install npm dependencies first"). Так вот, он в принципе, рабочий, но нужно несколько изменить функционал. Он работает либо локально либо удалённо на сервере. А нужно, ...Закрыт6 лет назад
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Нужно доработать (дотянуть с вёрстки) тему на вп. Настроить два модуля: новости и проекты. Тема: [url=https://drive.google.com/open?id=17bVl6DSZ4VgKoasiq111Kp66uAa7bc9l]https://drive.google.com/open?id=17bVl6DSZ4VgKoasiq111Kp66uAa7bc9l[/url]Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всех приветствую. Задание вкратце - есть список футбольных и хоккейных матчей с гипотетическими ставками на определенные исходы в этих матчах. Нужно просмотреть исход каждого матча в прошлом (в поисковике) и вписать в таблицу - прошла бы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Подробности в ТЗЗакрыт6 лет назад
Некорректно срабатывает переход к оплате на яндекс кассе в магазине. Кто сможет помочь ?Закрыт6 лет назад
Только для тех у кого уже есть опыт работы и реализации аналогичных задач. Необходимо на wordpress сайте сделать форму для отправки запроса на займ и отправлять результаты по API в Leads.su Примеры: [url=https://xn----8sbkdqibmrdgt3a.xn--p1ai/online-zayavka-vo-vse-banki]https://xn----8sbkdqibmrdgt3a.xn--p1ai/online-zayavka-vo-vse-banki[/url] [url=https://zaim24.online/]https://zaim24.online/[/url] [url=https://zaim365.ru/user/reg]https://zaim365.ru/user/reg[/url] Документация к API [url=https://webmaster.leads.su/tools/api]https://webmaster.leads.su/tools/api[/url] Пишите только если у ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно разобраться и исправить - не добавляет файлы в Joomla ибо пишет что файл много весит, хотя там размер 20 кБ, при доступности 10мБ. Сайт - http://shtokauto.ru/ Срок - СЕГОДНЯ Стоимость от вас.Закрыт6 лет назад