Не добавляет файл в Joomla в новости и товары

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки103 просмотра
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Нужно разобраться и исправить - не добавляет файлы в Joomla

ибо пишет что файл много весит, хотя там размер 20 кБ, при доступности 10мБ.

Сайт - http://shtokauto.ru/

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Joomla
6 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад