Постоянная удаленная работа для программистов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки246 просмотров
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О компании: Компания Websoft (www.websoft.ru) разработчик решений для дистанционного обучения, развития и оценки персонала WebTutor. 

Проекты: Разработка программного обеспечения для и на основе системы WebTutor для клиентов WebSoft. Работа на проектной основе связана с доработкой WebTutor под дополнительные требования клиентов. Разработка ведется на основе Agile Development. 

Обязанности: 

• Разработка веб-шаблонов, печатных форм, агентов, процедур оценки и других объектов системы WebTutor на основе сформированных заданий по проектам в соответствии с календарным планом 

• Проверка разрабатываемого кода 

• Участие в обсуждении требований по заданиям 

• Еженедельная отчетность о выполненных задача (таймшит) руководителю команды 

Требования: 

• Технологии: HTML, ASP, JavaScript, AJAX, jQuery, XML, XQuery, SQL, Microsoft SQL Server, Transact-SQL

• Опыт разработки: от 3 лет 

• Работа в режиме home office (на дому) 

• Свободный график работы (не менее 32 часов в неделю) 

• Сообразительность и быстрое обучение (изучение системы WebTutor) 

• Ответственность и аккуратность 

Дополнительные требования: 

• ActiveX

• Оплата на основе почасовой ставки 300-400 руб./час.

6 лет назад
victorbelyakov
Виктор 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад