Постоянная удаленная работа для программистов

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О компании: Компания Websoft (www.websoft.ru) разработчик решений для дистанционного обучения, развития и оценки персонала WebTutor.
Проекты: Разработка программного обеспечения для и на основе системы WebTutor для клиентов WebSoft. Работа на проектной основе связана с доработкой WebTutor под дополнительные требования клиентов. Разработка ведется на основе Agile Development.
Обязанности:
• Разработка веб-шаблонов, печатных форм, агентов, процедур оценки и других объектов системы WebTutor на основе сформированных заданий по проектам в соответствии с календарным планом
• Проверка разрабатываемого кода
• Участие в обсуждении требований по заданиям
• Еженедельная отчетность о выполненных задача (таймшит) руководителю команды
Требования:
• Технологии: HTML, ASP, JavaScript, AJAX, jQuery, XML, XQuery, SQL, Microsoft SQL Server, Transact-SQL
• Опыт разработки: от 3 лет
• Работа в режиме home office (на дому)
• Свободный график работы (не менее 32 часов в неделю)
• Сообразительность и быстрое обучение (изучение системы WebTutor)
• Ответственность и аккуратность
Дополнительные требования:
• ActiveX
• Оплата на основе почасовой ставки 300-400 руб./час.
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