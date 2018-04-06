Настроить приём онлайн платежей от Сбербанка на OpenCart 1.5.5.1.1

Сайт Kidzlandia.ru На сайте есть раздел Контакты (https://kidzlandia.ru/kontakty) в котором при нажатии на словах "Дополнительные офисы самовывоза" или на картинке под этими словами появляется карта с Пунктами самовывоза. Необходимо сделать что-то похожее на это: [url=https://jili-bili.ru/dostavka/moskva]https://jili-bili.ru/dostavka/moskva[/url] т.е. при попадании на ...