Настроить приём онлайн платежей от Сбербанка на OpenCart 1.5.5.1.1

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническая документация есть.

Пишите стоимость и сроки.

OpenCart
6 лет назад
petrovichus
Олег 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Мультилогиновая система в сайт с разными уровнями доступа

    $100

    Есть сайт, есть логины трех видов: профессор, ассистент, и студент. У каждого аккаунта есть разные возможности: профессор может видеть все оценки, менять их, видеть просьбы об изменении оценки(задание 1, задание2, задание3, квиз1, квиз2, квиз3, контрольная), а ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить отображение каталога сайта на Битрикс

    Шаблон сайта сделан на платформе Битрикс. Сейчас на сайте отображается  по умолчанию каталог из купленного шаблона. Сделали выгрузку из собственной 1с и хотели бы отобразить выгруженный каталог у себя на сайта, вместо стандартного. Стандартными средствами его получилось поменять ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание на странице сайта "Карты ПВЗ" Boxberry

    Сайт Kidzlandia.ru  На сайте есть раздел Контакты (https://kidzlandia.ru/kontakty) в котором при нажатии на словах "Дополнительные офисы самовывоза" или на картинке под этими словами появляется карта с Пунктами самовывоза.  Необходимо сделать что-то похожее на это:  [url=https://jili-bili.ru/dostavka/moskva]https://jili-bili.ru/dostavka/moskva[/url]  т.е. при попадании на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Извлечение видео

    Необходимо скачать видео с сайта antitreningi.ru и загрузить на файлообменник. Данные для входа в личный кабинет предоставятся в личной переписке.  Предлагайте цену

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отображение данных на карте

    Необходимо отображать данные на карте: [list]Данные получать из БД MSSQL. Данные отображаются все сразу и периодически - 1 раз в минуту. На карте должны быть находится по определённым координатам изображения и линии. Желательно проект для IIS, но пойдёт и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить плеер музыки

    Есть плеер, необходимо включить проигрывание песен по умолчанию в режиме "перемешанный" (значек смотри скриншот) Скрипт плеера стандартный без доработок.  Как пример:   http://zornet.ru/load/audio_pleer_s_plejlistom_na_html5/81-1-0-7883 Сайт на WP http://www.vsvmedia.ru/playlist_1/ Логин: test Пароль: 333111

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Joomla ИМ верстка, натяжка, импорт/экспорт

    здравствуйте  нужно выполнить данный проект  [url=http://dropmefiles.com/zPvDQ]dropmefiles.com/zPvDQ[/url] ссылка на макеты  нужно натянуть это исключительно на джмлу, другие cms не предлагать  и настроить полный импорт экспорт товаров либо самим написать, либо настроить данный плагин https://joomshopping.pro/csv.html  цена аналог 10.000руб (или по курсу) не более срок 5 ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP диаграмма ганта

    Нужен класс пхп диаграмма ганта, что то типа [url=https://github.com/bastianallgeier/gantti]github.com/bastianallgeie...[/url] Но в каждой основной задачи должны подзадачи, нужен только вывод на основе дат, даты в формате как в примере выше.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поделиться: PHP диаграмма ганта

    Нужен класс пхп диаграмма ганта, что то типа [url=https://github.com/bastianallgeier/gantti]github.com/bastianallgeie...[/url] Но в каждой основной задачи должны подзадачи, нужен только вывод на основе дат, даты в формате как в примере выше.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад