Joomla ИМ верстка, натяжка, импорт/экспорт

Нужно вывести в админку кто сейчас онлайн на сайте авторизованные пользователи список с именами + нужно вывести на страницы объявления где указано имя пользователя онлайн он или офлаин. Может кто поделится скриптом с инструкцией?
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здравствуйте
нужно выполнить данный проект
dropmefiles.com/zPvDQ ссылка на макеты
нужно натянуть это исключительно на джмлу, другие cms не предлагать
и настроить полный импорт экспорт товаров либо самим написать, либо настроить данный плагин https://joomshopping.pro/csv.html
цена аналог 10.000руб (или по курсу) не более
срок 5 дней максимум
всем заранее спасибо!
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