Joomla ИМ верстка, натяжка, импорт/экспорт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

здравствуйте 

нужно выполнить данный проект 

dropmefiles.com/zPvDQ ссылка на макеты 

нужно натянуть это исключительно на джмлу, другие cms не предлагать 

и настроить полный импорт экспорт товаров либо самим написать, либо настроить данный плагин https://joomshopping.pro/csv.html 

цена аналог 10.000руб (или по курсу) не более

срок 5 дней максимум

всем заранее спасибо!

Joomla
6 лет назад
zolotorenko
Денис 
32 годаФранция
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вывести кто онлайн через базу данных ?

    Нужно вывести в админку кто сейчас онлайн на сайте авторизованные пользователи список с именами   + нужно вывести на страницы объявления где указано имя пользователя онлайн он или офлаин. Может кто поделится скриптом с инструкцией?

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка ChatBota(web_)

    $400

    Разработка и внедрение виртуального помощника (ChatBot).Целью работы является разработка и внедрение виртуального помощника (анг. Chatbot), дающий возможность получить ответы на некоторые вопросы касающиеся образования(конкретно план занятий, расписание ,информацию о учителях, информацию о университете, его отделениях ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP диаграмма ганта

    Нужен класс пхп диаграмма ганта, что то типа [url=https://github.com/bastianallgeier/gantti]github.com/bastianallgeie...[/url] Но в каждой основной задачи должны подзадачи, нужен только вывод на основе дат, даты в формате как в примере выше.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поделиться: PHP диаграмма ганта

    Нужен класс пхп диаграмма ганта, что то типа [url=https://github.com/bastianallgeier/gantti]github.com/bastianallgeie...[/url] Но в каждой основной задачи должны подзадачи, нужен только вывод на основе дат, даты в формате как в примере выше.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • WordPress, Bitrix24, Poster

    Требуется разработчик, который сможет интегрировать/синхронизировать данные  между сайтом на wordoress (личный кабинет) - [url=http://riocamp.ru/]riocamp.ru[/url] , Bitix24 и Poster, пост терминалы, браслеты. Оплата, товар и прочее.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки на сайте. Word Press

    сайт riocamp.ru 1) В разделе родителям и  магазин - убрать вкладки и перенести их в сайд бар. 2) В сайд баре на любой странице должны находиться только принадлежащие этой странице подрубрики и вкладки. 3) Добавить страницы в сайдбаре ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимирировать div блок скриптом

    $9

    Добрый день! Нужно анимировать блок. Образец прикреплен. Задача. При нажатие на цифру происходит открывание ячейки при повторном нажатие закрывание. Нужен что бы один скрипт открывал и закрывал каждую ячейку по отдельности. Верстка есть! Нужно только анимировать! Оплата Яндекс, Вебмания, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт Joomla почистить от вирусов.

    сайт заражен каким то вирусом, включается редирект. сайт на старой версии джомла, нужно почистить и обновить до последние версии или перенести на последнюю версию www.parket-kolomna.ru скажите что лучше сделать и сколько стоить будет

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить второй язык на сайте на Битрикс

    Здравствуйте! Есть сайт на лицензии Битрикс Стандарт, 16.5.4 (ссылку на сайт и доступы сброшу тем, кто откликнется) Сейчас на сайте украинский язык, нужно добавить второй язык - русский. В начале заявки пишем кодовое слово: "Язык".

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад