Правки на сайте. Word Press

сайт riocamp.ru

1) В разделе родителям и магазин - убрать вкладки и перенести их в сайд бар.

2) В сайд баре на любой странице должны находиться только принадлежащие этой странице подрубрики и вкладки.

3) Добавить страницы в сайдбаре в разделе "контакты" :

- Контакты офиса в г.Краснодар (эта страница и будет активной)

- Контакты лагеря

- Наши партнеры

4) В разделе "репортажи" видоизменить сайд бар:

- новости переименовать в новости Рио - и это должна быть ссылкой на все записи блога без "информационных статей".

- соответственно сделать в сайд баре корневую ссылку на "репотражи"

5) сделать ЧПУ для статей

все правки должны быть адаптивными

От вас: полное погружение в наш проект, заниматься только им, цена и срок по этим правкам.

С прицелом, работать и далее. Правок будет много. Включая адаптив.