Авторизация по ЭЦП на PHP

Веб-программированиеЗакрытнет заявок117 просмотров
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Нужен человек который сможет реализовать авторизацию/регистрацию/подпись по ЭЦП  

http://pki.gov.kz/index.php/ru/razrabotchikam

Сайт разрабатывается на PHP.  

Интересует те кто уже занимался данной работой. 

PS: буду благодарен любым предложением и информацией по теме.

PHP
6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад