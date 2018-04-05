Восстановить сайт , пролежал несколько лет. Проблема - "Ошибка установки соединения с базой данных".
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Установить recaptcha на сайт prestashop
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