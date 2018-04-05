Интеграция 1С с СРМ

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Нужна интеграция 1С и SalesapCRM. Апи открыто.1. Обмен базой контактов и заказов между 1С и СРМ2. Обмен документами между 1С и СРМ3. Обмен информацией об оплате из 1С в СРМУкажите Вашу цену и срок.

6 лет назад
guest_15229260229413
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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