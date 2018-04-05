Небольшая доработка интернет-магазина на JoomShopping

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Требуется доработка отображения сведений о заказе в письме. В частности, не подтягивается адрес доставки в уведомлении о заказе, который приходит на почту.

6 лет назад
claripuci
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад