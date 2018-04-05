Ищу программиста для выполнения доработок сайта на Битрикс. Работа по постоплате, либо безопасная сделка. Детальное ТЗ покажу заинтересовавшему меня кандидату.
Небольшая доработка интернет-магазина на JoomShopping
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка отображения сведений о заказе в письме. В частности, не подтягивается адрес доставки в уведомлении о заказе, который приходит на почту.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Facebook не узнает open graph теги прописанные на странице. Соответсвенно не получается сформировать пост в fb. Это надо исправить. Подробное описание задания тут https://docs.google.com/drawings/d/1Bvbc0HKmHX7g-NyoHlG92Iz9l-FU7p3WX-Z58YipkCA/edit?usp=sharing пишите сроки/цену С уважениемВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем здравствуйте. Нужно натянуть готовую верстку сайта на движок WordPress Верстка и текст верстки на английском. Ссылка на архив верстки https://yadi.sk/d/55nIlFDG3U7r7i Предложите вашу стоимость и сроки.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Удалить дефолтные статусы заказа и сделать другие Добавить яндекс карту для доставки(когда пользователь оставляет заявку, в админке была карта с его локацией которую он указал при заказе) Сортировка за конкретный день и выгрузка заказанных товаров за этот ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Поправить корпоративную почту внутрению чтобы получать письма сайт создан на основе https://www.squarespace.com/ есть внутрений сервис по получению и отправки писем и заказов нужно настройть на получения письма отправляются а принимать недоходятЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать скрипт для кропа. Преимущественно для пользования на мобильном устройстве. Пример https://foliotek.github.io/Croppie/ он не подходит потому что не работает оутсайд кроп, и поворот двумя пальцами. Оплата поэтапно либо в концеЗакрыт6 лет назад
есть скрипт, который через api метрики берет данные яндекс мертрики, делает клиенту отчет и высылает его на e-mail. Неожиданно на этой неделе перестал работать. в поддержке хостинга подсказали что слетел ключ метрики но я не знаю ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
1) В меню нужно вынести страницу брендов в статичном виде (с выпадающим списком брендов). С фильтра(результат по бренду) настроить на нее редирект. 2) По аналогии пунта 1, сделать статические страницы производителей. 3) В основных категориях (для мужчин и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт qkabel.ru. Переезд с самописной CMS на bitrix. Около 200000 товаров, база на два гига. Этапы работ (доработки) – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1zAH4UpA9r8fUYXat-doIAH7kwZGOSt_sJZ4CW-MqcaE%2Fedit%3Fusp%3Dsharing]docs.google.com/document/...[/url] Сроки месяц. Оплата поэтапная, бюджет 16000р Бюджет обсуждается.Закрыт6 лет назад
ТЗ прикрепляюВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад