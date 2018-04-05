HTML + JS. Сделать скрипт для кропа на мобильном устройстве.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Нужно сделать скрипт для кропа. Преимущественно для пользования на мобильном устройстве. Пример https://foliotek.github.io/Croppie/

он не подходит потому что не работает оутсайд кроп, и поворот двумя пальцами.

Оплата поэтапно либо в конце

HTML
6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад