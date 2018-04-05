Починить скрипт работающий с api яндекс метрики

есть скрипт, который через api метрики берет данные яндекс мертрики, делает клиенту отчет и высылает его на e-mail. Неожиданно на этой неделе перестал работать.

в поддержке хостинга подсказали что слетел ключ метрики но я не знаю что это. Разраб пропал.

нужно починить.