Починить скрипт работающий с api яндекс метрики

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок121 просмотр
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есть скрипт, который через api метрики берет данные яндекс мертрики, делает клиенту отчет и высылает его на e-mail. Неожиданно на этой неделе перестал работать.

в поддержке хостинга подсказали что слетел ключ метрики но я не знаю что это. Разраб пропал.

нужно починить.

6 лет назад
prestige-gr
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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