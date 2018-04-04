Terrasoft (marketing). Подключить блок SMS-информирования

Нужно внести изменения в работу с ценой и остатками для модулей 1.Имитация заказов на сайте https://opencartforum.com/files/file/5040-fakeorders-pro-imitaciya-zakazov-na-sayte a.разрешить/запретить показывать товары с остатком 0 b.разрешить/запретить показывать товары с ценой 0 c. показывать товары с ценой ОТ - ...
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