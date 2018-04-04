Terrasoft (marketing). Подключить блок SMS-информирования

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От вас - подтвержденный опыт работы с Террасофтом. 

В т.ч. с SMS-информированием. 

Хотелось бы от вас услышать рекомендации по выбору пакета, его платности и стоимости отправки самих смс.

Плюс непосредственное подключение. 

Озвучивайте ваши сроки и бюджеты. 

Оплата - кроме вебмани. 

6 лет назад
sun462008
Елена 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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