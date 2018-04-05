Нужно переехать с самописной CMS на bitrix + доработки

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт qkabel.ru. Переезд с самописной CMS на bitrix. 

Около 200000 товаров, база на два гига. 

Этапы работ (доработки) – docs.google.com/document/... 

Сроки месяц. Оплата поэтапная, бюджет 16000р

Бюджет обсуждается.

6 лет назад
Yatsko123321
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад