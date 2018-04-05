Нужно внести изменения в работу с ценой и остатками для модулей 1.Имитация заказов на сайте https://opencartforum.com/files/file/5040-fakeorders-pro-imitaciya-zakazov-na-sayte a.разрешить/запретить показывать товары с остатком 0 b.разрешить/запретить показывать товары с ценой 0 c. показывать товары с ценой ОТ - ...
Нужно переехать с самописной CMS на bitrix + доработки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт qkabel.ru. Переезд с самописной CMS на bitrix.
Около 200000 товаров, база на два гига.
Этапы работ (доработки) – docs.google.com/document/...
Сроки месяц. Оплата поэтапная, бюджет 16000р
Бюджет обсуждается.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ прикрепляюВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо установить Capcha для PrestaShop 1.4 Просьба указывать стоимость работы. Оплата на вебмани.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
От вас - подтвержденный опыт работы с Террасофтом. В т.ч. с SMS-информированием. Хотелось бы от вас услышать рекомендации по выбору пакета, его платности и стоимости отправки самих смс. Плюс непосредственное подключение. Озвучивайте ваши сроки и бюджеты. Оплата - кроме вебмани.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать сайт по типу [url=https://prodoctorov.ru/]prodoctorov.ru/[/url] только функционал нужен не весь, а только тот, который присутствует у нас в дизайне, дизайн во вложении. По предоплате не работаю, только безопасная сделка или постоплата. Бешеные бюджеты так же не рассматриваю.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
joomla - нужно обновить 2.5. на 3.* версиюВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать админку для мобильного приложения и АPI для отправки данных. ТЗ и mockups отправлю в личку. Оставляйте заявки с описанием опыта работы в web программировании. Плюсом будет если у вас есть опыт разработки back ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
есть сайт на wordpress, собран через конструктор на tilda требуется 2 задачи: 1) сайт выглядит криво из за того что в wordpress шаблон не на всю ширину, вобщем надо будет сделать так чтобы выглядело как на tilda ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нам нужно найти плагины для создания вебинарной площадки на нашем сайте и по возможности помочь их настроить. Например, система [url=https://bigbluebutton.org/]https://bigbluebutton.org/[/url] для создания на сайте вебинарной системы или [url=https://memberlux.ru/]https://memberlux.ru/[/url] - конструктор он лайн школы. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Переписать сайт, сделать современный дизайн, наполнение информациейВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад