Натянуть верстку на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок146 просмотров
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Всем здравствуйте.

Нужно натянуть готовую верстку сайта на движок WordPress

Верстка и текст верстки на английском.

Ссылка на архив верстки https://yadi.sk/d/55nIlFDG3U7r7i

Предложите вашу стоимость и сроки.

WordPress
6 лет назад
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад