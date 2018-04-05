Помощь с настройкой woocommerce

Удалить дефолтные статусы заказа и сделать другие

Добавить яндекс карту для доставки(когда пользователь оставляет заявку, в админке была карта с его локацией которую он указал при заказе)

Сортировка за конкретный день и выгрузка заказанных товаров за этот день в эксель.