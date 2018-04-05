Разработчик PHP (YII Framework)

Яндекс настроен http://prntscr.com/j162u4, деньги с карты списываются http://prntscr.com/j16co3, но на сайт не доходят, в логах два ответа 200 и 302 46.53.177.217 - - [05/Apr/2018:13:10:42 +0300] "GET /index.php?route=checkout/failure HTTP/1.0" 200 6865 "https://money.yandex.ru/pay/paymentresult.xml?orderN=nk-43IZzIy1RrKoVO-weJ6oX37QZ.007b.201804&requestid=f0682fb3-7e23-4ce7-9faf-8f04aa0f3a7a&cps_card=427229******5663&merchant_order_id=1522922885889_C2WA&skr_env=desktop&cps_bindCard=true&reason=success&status=success&RC=00&sum=5.00" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; ...
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Добрый день!
Для разработки MVP крипто поискового движка требуется разработчик PHP
Опыт работы с Yii 2, Google API и OpenX обязателен
Спасибо!
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