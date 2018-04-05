Создать сайт, с поддержкой 1С

Два варианта, сайт на битрикс, или с поддержкой 1с,(нужен будет обмен данными с остатками товаров на точках и заказами в реальном времени). что требуется-направление запчасти для бытовой техники, у нас четыре точки продажи +склад, есть постоянные клиенты-мастера, у которых четыре типа цен, которые они будут видеть толькопосле регистрации, + они будут видеть остатки товара по точкам, и т.д. для

розничных покупателей так же своя цена, отображение наличия товара, корзина,

электронные деньги...