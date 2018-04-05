JS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки94 просмотра
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есть задача на JS.

есть такой плеер 

все было хорошо долгое время 

но сейчас при открытии на весь экран блокируются все контролы

в "конслоли" вижу 'HTMLVideoElement.webkitExitFullscreen()' is deprecated. Please use 'Document.exitFullscreen()' instead.

https://rtsp.me/embed/j60tUEa7/

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ 

6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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