Зеннопостер код для обработки данных Эксель + работа с jpg

Во вложении Эксель файл с примером и картинками

Работаем с 1 листом в таблице, второй просто для примера, там наглядно показал что должно получиться.

1. Деление текста из столбца B в столбцы C, D, E, F из заданных условий:

1. Условие, считаем количество заполненных ячеек в столбцах G, H, I, J исходя из полученных данных делим текст на части, равные количеству заполненных ячеек. На примере, в строке 2, длинна текста 2519 символов и 4 заполненных ячейки G, H, I, J, значит делим текст на 4 равные части по следующему принципу, 1/4 символов, далее доходим до первого пробела и переносим оставшийся текст в следующую ячейку.

2. Условие, максимальная длинна текста 1450 символов далее доходим до первого пробела и переносим оставшуюся часть текста в следующий столбец. Даже если у нас нет заполненных ячеек в столбцах G, H, I, J! При этом данные из этих ячеек необходимо дополнить, скопировав из имеющихся ячеек, см. пример в 3 строке. Если от 1450 до 1500 символов мы так и не нашли пробела, удаляем строку целиком.

3. Условие, проверяем наличие картинок. В столбцах G, H, I, J. названия файлов с картинками, сами картинки лежат в той же папке, во вложенной папке images. Если нет хотя бы одной, удалять строку целиком.

4. Условие, сортируем все строки с текстом как показано на картинке Снимок.JPG

2. Вывод ключевых слов и словосочетаний по частотности.

1. Условие, в столбце O надо реализовать вывод ключевых слов и словосочетаний из текста в столбце B, с наибольшей частотностью, через запятую, ограничение для столбца O, 500 символов с пробелами, анализируем слова от 4 символов. Пример тут: https://advego.com/text/seo/ вставляем текст, получаем ключевые слова и словосочетания с наибольшим вхождением https://prnt.sc/izl9ch

2. Для примера заполнил пару строк в столбце O, данные брал из https://advego.com/text/seo/там есть небольшой нюанс, он отображает ключи от 3 символов, а мне надо от 4. Реализовать данный функционал надо силами ЗП, сайт просто для примера как это надо делать, вариант написания слов, без склонений и падежей, поиск именно по тем словам и словосочетаниям, что есть в тексте.

3. Обработка картинок по размерам.

1. Приводим все картинки к размеру 1024х768 с сохранением пропорций.

2. Заливаем черным цветом свободное пространство. В итоге все картинки должны иметь размер 1024х768 без потери пропорций.