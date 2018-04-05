НВ1 Вебсайт с графиками 4 стр. (beta)

Очень быстрое создание b-версии сайта на 4 страницы (1 день на страницу)

(с использованием библиотек) js https://www.highcharts.com или аналогичных.

а) При реализации быстро, с душой и стильно есть возможность сделать не бета версию.

б) При реализации до планового срока догружу улучшениями за отдельные деньги.

Готов оплатить 2-3 варианта (и соответственно разработчика) b-версии для выбора сильнейшего на итоговую -)