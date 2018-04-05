Настроить рабочую среду по проект

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Нужно развернуть проект, backend-часть на Symfony, апач должен в папку web смотреть,структуру базы можно сгенерить, можно подсмотеть в RoboFile  Проект предоставлю 

Ссылку на проект даю по запросу.  

nodejs  

npm  

php  

mysql

6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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