Сайт агентства моделей Киев доработать PHP галлерею

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок171 просмотр
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Сайт агентства моделей Киев доработать PHP галлерею

Сделать качественную фильтрацию и оптимизацию страниц.

Если кому интересно -  для портфолио и участия в проекте.

Сайт написан на WordPress

Сейчас денег нет. но есть баз моделей и хотелось бы сделать качественную работу сайта для раскрутки.

Адрес: http://shorturly.com/lamodels

PHP
6 лет назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
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