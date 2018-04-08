zolotorenko

есть студенческая задача в matlab есть написанный перекресток и нужно с помощью Fuzzy system оптимизировать его работу. полное задание и пример приложил указывайте цену срок до среды максимум
Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
Закрыт
7 лет назад
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есть студенческая задача в matlab есть написанный перекресток и нужно с помощью Fuzzy system оптимизировать его работу. полное задание и пример приложил указывайте цену срок до среды максимум
здравствуйте нужно выполнить данный проект dropmefiles.com/zPvDQ ссылка на макеты нужно натянуть это исключительно на джмлу, другие cms не предлагать и настроить полный импорт экспорт товаров либо самим написать, либо настроить данный плагин https://joomshopping.pro/csv.html ...