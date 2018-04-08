zolotorenko

Денис zolotorenko

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Создаю и продвигаю веб сайты. полная поддержка и настройка бесплатно после выполнения работы в течении 3 месяцев после создания сайта. постоянным заказчикам скидки. делаю все качественно и в срок. примеры работ присылаю по запросу.

  • Fuzzy system MATLAB

    есть студенческая задача в matlab  есть написанный перекресток и нужно с помощью Fuzzy system оптимизировать его работу. полное задание и пример приложил указывайте цену срок до среды максимум

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Joomla ИМ верстка, натяжка, импорт/экспорт

    здравствуйте  нужно выполнить данный проект  dropmefiles.com/zPvDQ ссылка на макеты  нужно натянуть это исключительно на джмлу, другие cms не предлагать  и настроить полный импорт экспорт товаров либо самим написать, либо настроить данный плагин https://joomshopping.pro/csv.html  ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад