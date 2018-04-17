Fuzzy system MATLAB

Необходимо в срочном порядке (сегодня-завтра до 28.04.2018!!!) написать тесты по двум вопросам. Для каждого вопроса не менее 27-30 тестов с не менее 4 вариантов ответов! Тесты нужно написать на две любые на выбор темы, обозначенные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть студенческая задача в matlab
есть написанный перекресток и нужно с помощью Fuzzy system оптимизировать его работу.
полное задание и пример приложил
указывайте цену
срок до среды максимум
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