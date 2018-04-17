Fuzzy system MATLAB

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок148 просмотров
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есть студенческая задача в matlab 

есть написанный перекресток и нужно с помощью Fuzzy system оптимизировать его работу.

полное задание и пример приложил

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срок до среды максимум

6 лет назад
zolotorenko
Денис 
32 годаФранция
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад