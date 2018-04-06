Поправить отображение каталога сайта на Битрикс

Шаблон сайта сделан на платформе Битрикс.

Сейчас на сайте отображается по умолчанию каталог из купленного шаблона. Сделали выгрузку из собственной 1с и хотели бы отобразить выгруженный каталог у себя на сайта, вместо стандартного.

Стандартными средствами его получилось поменять местами, но только в одном месте. В итоге при переходе из меню - почему-то отображается старый каталог. Перестал работать Поиск и некоторые товары отображаются не корректно.

1) Просьба писать людей, которые реально смогут помочь;

2) Сразу писать примерную стоимость;

3) Желательно прикрепить ссылку на работы, которые вы делали именно по Битриксу.

Заранее всем спасибо!