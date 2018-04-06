Доделать сайт на фреймворке CakePHP или сделать на другом фреймворке

Приглашаю частного фрилансера по фреймворку CakePHPдоделать сайт www.welsel.com или сделатьзаново на другом фреймворке. Сайт посвящен сообществу участников для торговли и

товарообмена. Нужно сделать профили участников, личные кабинеты, панели

управления, систему рейтингов участников, вывести основные данные в виде

графика, организовать чат между участниками, установить защищенный сертификат HTTPS. КраткоеТЗ есть. По времени 1-2 месяца ежедневной или периодической работы. Для решения

рабочих вопросов и принятия этапов работы я на связи в рабочее время. Бюджет 30000

руб / 500 долл