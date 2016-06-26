Интересует продвижение в соц сетях Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram Тематика: Онлайн фитнес клуб по здоровью и омоложению. Только начинаю. Небольшие посты ежедневно или через день, материалы буду предоставлять. Сайт www.blisto.ru
- $50Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $80
Сделать простой сайт, несколько страниц. Можно использоватьшаблонный дизайн. Тематика сайта онлайн-школа: здоровье, тренинги, упражнения. Главная страница – типа простого лендинга на два-три разворота. Поставить счетчик посещений (мейл, яндекс), подключить систему геткурс (статистика для ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Приглашаю частного фрилансера по фреймворку CakePHPдоделать сайт www.welsel.com или сделатьзаново на другом фреймворке. Сайт посвящен сообществу участников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников, личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Приглашаю специалиста по фреймворку CakePHP доделать сайт www.welsel.com. Сайт посвящен сообществуучастников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников, личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести основные данные в виде графика, организовать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $150
Приглашаю специалиста по фреймворку CakePHP доделать сайт www.welsel.com Сайт посвящен сообществуучастников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников, личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести основные данные в виде графика, организовать чат ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $800
Приглашаю опытного программиста сделать https сайт на фреймворке. Сайт сложный, свозможностью держать большую нагрузку. Разработка 10-12 форм для страниц. Готовые формы страниц просто будут тиражироваться. Страницы имеют системы рейтингов и отзывов. Довольно сложные из ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Приглашаю опытного программиста https, именно частного специалиста (студиям не обращаться). Сайт сложный, с возможностью держать большую нагрузку. Страниц 10-12. Готовые формы страниц просто будут тиражироваться. Страницы имеют системы рейтингов и отзывов. Довольно сложные из них ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Приглашаю доработать сайт www.vipbarter.ru - доска бесплатных объявлений. Движок DRUPAL. Оплата 100 долл. По взаимодействию при выполнении проекта меня устроит сегодня мое задание, завтра ваше исполнение.Системное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Создать сайт с нуля и далее администрировать и развивать его. Домен есть, хостинг есть. Сайт посвящен товарообменной тематике (бартер). В начале сайт будет состоять из главной и нескольких основных страниц. Далее страницы пользователями ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Создать сайт с нуля и далее администрировать и развивать его. Домен есть, хостинг есть. Сайт посвящен товарообменной тематике (бартер). В начале сайт будет состоять из главной и нескольких основных страниц. Далее страницы пользователями ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Приглашаю специалиста по изготовлению и дальнейшему поддержаниюсайта. Нужно улучшить дизайн с учетом юзабилити и СЕО. Желателен опыт программирования. Сайт на движке джумла: www.kibor.su Тематика сайта:машины и оборудование для дорожной разметки. Статьи для сайта – ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Приглашаю специалиста по СЕО для тестирования и корректировки страницы для поднятия позиций в Яндексе. Проблема: страница по ключевым словам месяц назад была на первом месте, сейчас на 5-м месте. Проверить разметку тегов на странице и ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Приглашаю программиста для создания сайта потребительских новостей с формами для самостоятельного размещения объявлений. Самым интересным и трудным на мой взгляд является сделать на сайте алгоритм анализа уникальности текста объявлений. Описание алгоритма работы и описание основных ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Приглашаю специалиста по вирусной безопасности сайта. Периодическое тестирование и аудит. Устраниение возможностей взлома. Проведение профилактических работ. Участие в вирусных войнах. Бюджет 150 уе в мес.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Приглашаю специалиста по обеспечению вирусной безопасности сайта. Аудит сайта и поддерживающего хостинга от взлома. Обеспечение мер по повышению и поддержанию сайта от несанкционированного взлома. Проведение вирусных войн с конкурентами.Системное администрирование5 заявокЗакрыт12 лет назад