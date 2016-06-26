130

Сергей 130

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение в соц сетях

    $50

    Интересует продвижение в соц сетях Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram Тематика: Онлайн фитнес клуб по здоровью и омоложению. Только начинаю. Небольшие посты ежедневно или через день, материалы буду предоставлять. Сайт www.blisto.ru

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать простой сайт, несколько страниц с шаблонным дизайном.

    $80

    Сделать простой сайт, несколько страниц. Можно использоватьшаблонный дизайн. Тематика сайта онлайн-школа: здоровье, тренинги, упражнения. Главная страница – типа простого лендинга на два-три разворота. Поставить счетчик посещений (мейл, яндекс), подключить систему геткурс (статистика для ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доделать сайт на фреймворке CakePHP или сделать на другом фреймворке

    $500

    Приглашаю частного фрилансера по фреймворку CakePHPдоделать сайт www.welsel.com или сделатьзаново на другом фреймворке. Сайт посвящен сообществу участников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников, личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать сайт на фреймворке CakePHP

    $250

    Приглашаю специалиста по фреймворку CakePHP доделать сайт www.welsel.com. Сайт посвящен сообществуучастников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников, личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести основные данные в виде графика, организовать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать сайт на фреймворке CakePHP

    $150

    Приглашаю специалиста по фреймворку CakePHP доделать сайт www.welsel.com Сайт посвящен сообществуучастников для торговли и товарообмена. Нужно сделать профили участников, личные кабинеты, панели управления, систему рейтингов участников, вывести основные данные в виде графика, организовать чат ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать https сайт на фреймворке

    $800

    Приглашаю опытного программиста сделать https  сайт на фреймворке. Сайт сложный, свозможностью держать большую нагрузку. Разработка 10-12 форм для страниц. Готовые формы страниц просто будут тиражироваться. Страницы имеют системы рейтингов и отзывов. Довольно сложные из ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт на https

    $500

    Приглашаю опытного программиста https, именно частного специалиста (студиям не обращаться). Сайт сложный, с возможностью держать большую нагрузку. Страниц 10-12. Готовые формы страниц просто будут тиражироваться. Страницы имеют системы рейтингов и отзывов. Довольно сложные из них ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать сайт на Друпале

    $100

    Приглашаю доработать сайт www.vipbarter.ru - доска бесплатных объявлений.  Движок DRUPAL. Оплата 100 долл. По взаимодействию при выполнении проекта меня устроит сегодня мое задание, завтра ваше исполнение.

    Drupal
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт с нуля и администрировать

    $100

    Создать сайт с нуля и далее администрировать и развивать его. Домен есть, хостинг есть. Сайт посвящен товарообменной тематике (бартер). В начале сайт будет состоять из главной и нескольких основных страниц. Далее страницы пользователями ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт с нуля и администрировать.

    $100

    Создать сайт с нуля и далее администрировать и развивать его. Домен есть, хостинг есть. Сайт посвящен товарообменной тематике (бартер). В начале сайт будет состоять из главной и нескольких основных страниц. Далее страницы пользователями ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта с учетом юзабилити и СЕО.

    $100

    Приглашаю специалиста по изготовлению и дальнейшему поддержаниюсайта. Нужно улучшить дизайн с учетом юзабилити и СЕО. Желателен опыт программирования. Сайт на движке джумла: www.kibor.su  Тематика сайта:машины и оборудование для дорожной разметки. Статьи для сайта – ...

    Joomla
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • СЕО оптимизация

    $30

    Приглашаю специалиста по СЕО для тестирования и корректировки страницы для поднятия позиций в Яндексе. Проблема: страница по ключевым словам месяц назад была на первом месте, сейчас на 5-м месте. Проверить разметку тегов на странице и ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта и администрирование

    $100

    Приглашаю программиста для создания сайта потребительских новостей с формами для самостоятельного размещения объявлений. Самым интересным и трудным на мой взгляд является сделать на сайте алгоритм анализа уникальности текста объявлений. Описание алгоритма работы и описание основных ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Повышение вирусной безопасности сайта

    $250

    Приглашаю специалиста по вирусной безопасности сайта. Периодическое тестирование и аудит. Устраниение возможностей взлома. Проведение профилактических работ. Участие в вирусных войнах. Бюджет 150 уе в мес.

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обеспечение вирусной безопасности сайта.

    $250

    Приглашаю специалиста по обеспечению вирусной безопасности сайта. Аудит сайта и поддерживающего хостинга от взлома. Обеспечение мер по повышению и поддержанию сайта от несанкционированного взлома. Проведение вирусных войн с конкурентами.

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Продвижение в соц сетях
Приятный в общении заказчик, оплата без задержек, всегда на связи!
С Валерием легко работать, понимает с полуслова. Делает быстро и качественно!
Ответный отзыв
gerlakh
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта и администрирование
Рекомендую к сотрудничеству.
Я рад сотрудничеству с Александром. С ним уже несколько месяцев с нуля создаем, раскручиваем сайт и в дальнейшем планируется администрирование и тех поддержка. Ответственный исполнитель, что обещал - то сделает. Хороший программист. Находит решения для сложных нестандартных задач. Надеюсь на продолжение нашей совместной работы. Заказчик.
Ответный отзыв