Разработки на Node Js

Есть пример прокси

https://stackoverflow.com/questions/8165570/https-proxy-server-in-node-js

(код которого начинается на " // Install npm dependencies first"). Так вот, он в принципе, рабочий, но нужно несколько изменить функционал. Он работает либо локально либо удалённо на сервере. А нужно, запустить его локально, принимать запросы от браузера, потом клиентским запросом делать запрос на удалённый сервер, а уже удалённый сервер будет загружать запрашиваемую страницу и передавать обратно. Клиентский запрос должен быть на https сервер. То есть сделать две ноды: одна - локально (для приёма информации от браузера, метод CONNECT, и https клиент на сервер), вторая - удалённо (для загрузки самой страницы, и через https сервер передача его клиенту, - может быть IP адрес или адрес домена; локально, соответственно, стоит клиент). А сам код прокси тот же (просто разделённый на две функциональные части: одна локально - для обмена с браузером, вторая - на сервере, для загрузки самой запрашиваемой страницы). И обмен между ними происходит по принципу "клиент - https сервер". Это, если коротко (это не всё). Но в целом суть задания и его основная часть такая (детали и подробности при обсуждении). Если сможете такое сделать в ближайшее пару дней или в выходные - пишите стоимость и Ваш скайп.