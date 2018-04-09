Доработать тему на WordPress

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки123 просмотра
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Нужно доработать (дотянуть с вёрстки) тему на вп. Настроить два модуля: новости и проекты. 

Тема: https://drive.google.com/open?id=17bVl6DSZ4VgKoasiq111Kp66uAa7bc9l

WordPress
6 лет назад
kooorablina
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Satirik89
Роман 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
3 дня
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