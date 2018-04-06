Сделать на сайте форму запроса на займ через API Leads.su

Только для тех у кого уже есть опыт работы и реализации аналогичных задач.

Необходимо на wordpress сайте сделать форму для отправки запроса на займ и отправлять результаты по API в Leads.su

Примеры:

https://xn----8sbkdqibmrdgt3a.xn--p1ai/online-zayavka-vo-vse-banki

https://zaim24.online/

https://zaim365.ru/user/reg

Документация к API https://webmaster.leads.su/tools/api

Пишите только если у вас есть аналогичный опыт.