Нужно разобраться и исправить - не добавляет файлы в Joomla ибо пишет что файл много весит, хотя там размер 20 кБ, при доступности 10мБ. Сайт - http://shtokauto.ru/ Срок - СЕГОДНЯ Стоимость от вас.
Сделать на сайте форму запроса на займ через API Leads.su
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только для тех у кого уже есть опыт работы и реализации аналогичных задач.
Необходимо на wordpress сайте сделать форму для отправки запроса на займ и отправлять результаты по API в Leads.su
Примеры:
https://xn----8sbkdqibmrdgt3a.xn--p1ai/online-zayavka-vo-vse-banki
Документация к API https://webmaster.leads.su/tools/api
Пишите только если у вас есть аналогичный опыт.
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