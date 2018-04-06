Сделать на сайте форму запроса на займ через API Leads.su

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Только для тех у кого уже есть опыт работы и реализации аналогичных задач. 

Необходимо на wordpress сайте сделать форму для отправки запроса на займ и отправлять результаты по API в Leads.su 

Примеры: 

https://xn----8sbkdqibmrdgt3a.xn--p1ai/online-zayavka-vo-vse-banki 

https://zaim24.online/ 

https://zaim365.ru/user/reg 

Документация к API https://webmaster.leads.su/tools/api 

Пишите только если у вас есть аналогичный опыт. 

6 лет назад
winwin777
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад