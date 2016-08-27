Мы - издательство интернет проектов, занимаемся созданием и продвижение собственных информационных порталов в тематиках от финансов до гемблинга. Делаем проекты лидеры, которые наводят порядок в нишах и помогают пользователям делать правильный выбор. ...
- $1000Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Ищем гл. редактора на ТОПовый казино инфо портал, настоящего профи в теме казино. Вы должны любить тему казино. Большая перспектива. Достойная оплата. --- Задача: наполнить портал ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $800
Ищем КОПИРАЙТЕРА на тему КАЗИНО, профессионала в казино теме. ТОПовый проект в рунете, которым будите гордиться. Большая перспектива роста до гл. редактора крупнейшего портала. Задача: ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужно поднять мин рабочий функционал форума на оптимальной современной CMS. В дальнейшем нужна будет полная поддержка и развитие аналогичного функционала как на forum. gipsyteam .ru + связь форума с wordpress.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $800
Ищем КОПИРАЙТЕРА на тему КАЗИНО. Интересный, амбициозный ТОПовый проект, которым будите гордиться. Задача: ----------- Написание статей на тему КАЗИНО на заданные темы: обзоры ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Только для тех у кого уже есть опыт работы и реализации аналогичных задач. Необходимо на wordpress сайте сделать форму для отправки запроса на займ и отправлять результаты по API в Leads.su ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Краткое описание: Требуется копирайтер на тему ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ по ключевым словам. ПРОЕКТ: Сайт (информационный портал) по этой теме. Ищем ответственного человека который будет гордится своей работой. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать каталог офисов организаций по городам (из определенной рубрики), на Wordpress сайте, вытянутых с Яндекс Карт (через API или спарсить). Пример topbanki.ru/mfo/msk/ Желательно при этом чтобы новые появляющиеся офисы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ЗАДАЧА: Поднять информационный сайт/портал на Wordpress: - установить, настроить Wordpress + плагины - подобрать, установить и настроить качественный/красивый шаблон (адаптивный), - добавить виджеты (в том числе сверстать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $540
Удаленная долгосрочная работа. Свободный график. Мы – сеть информационных сайтов про: ставки, покер, казино, опционы, форекс Работа с партнерскими программами и партнёрами: * покер румы * ...Продажи и лиды6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $600
Краткое описание: Требуется копирайтер для написания текстов на тему – покер: новости, обзоры, правила игры и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO тексты). ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $909
Краткое описание: Требуется копирайтер для написания текстов на тему – бинарные опционы, обзоры брокеров, новости и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO тексты). ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $670
Краткое описание: Требуется копирайтер для написания текстов на тему – форекс, обзоры брокеров, новости и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO тексты). ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад