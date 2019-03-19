Ищем КОПИРАЙТЕРА на тему КАЗИНО в интересный амбициозный проект

$800
КопирайтингЗакрыт7 заявок312 просмотров
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Ищем КОПИРАЙТЕРА на тему КАЗИНО. 

Интересный, амбициозный ТОПовый проект, которым будите гордиться. 

Задача: 

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Написание статей на тему КАЗИНО на заданные темы: обзоры казино, слотов, правила игр и тд 

Объем: большой, долгосрочная работа.

Оплата: по символам/статьям, договорная. 

С опытным специалистом профи договоримся по вашей цене. 

В ответ на проект пришлите ссылки на работы по теме и вашу цену. Отклики без примеров по теме рассматриваться не будут.

5 лет назад
winwin777
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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