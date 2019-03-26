SEO-тексты для сайта

КопирайтингЗавершен9 заявок229 просмотров
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На сайт производителя оборудования для сельского хоз-ва нужны сео-тексты (с уклоном на оборудование). Каждый текст по 1000 знаков с 4-5 вхождениями запросов (возможно не прямое вхождение),  с уникальностью от 80%.

Запрос - страница:

оборудование для яйца    -    http://www.agrokurs.net/podschet_i_upakovka_yajca

освещение птицефабрик    -    http://www.agrokurs.net/pticevodstvo_osveshchenie

система увлажнения высокого давления    -    http://www.agrokurs.net/sistema_uvlazhneniya_vysokogo_davleniya

охлаждение майнинг ферм    -    http://www.agrokurs.net/solutions_mining

вентиляция овощехранилища     -    http://www.agrokurs.net/solutions_ovoshchekhranilishche

оборудование для свиноводства    -    http://www.agrokurs.net/solutions_svinovodstvo

поение свиней    -    http://www.agrokurs.net/svinovodstvo_kormlenie_i_poenie

Итого - 7 текстов по килосимволу каждый.

Оплата - по факту, пишите ваши предложения.

Тексты для сайта
5 лет назад
alexanderpolack
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$14
2 дня
Работа выполнена прекрасно, в указанные сроки. Рекомендую Евгению к сотрудничеству!!!
Спасибо за положительное сотрудничество! Рекомендую, и сама не откажусь от новых задач :)
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