SEO-тексты для сайта

Пост о разнице магазиных тортов и домашних сделанных на заказ (в пользу домашних)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт производителя оборудования для сельского хоз-ва нужны сео-тексты (с уклоном на оборудование). Каждый текст по 1000 знаков с 4-5 вхождениями запросов (возможно не прямое вхождение), с уникальностью от 80%.
Запрос - страница:
оборудование для яйца - http://www.agrokurs.net/podschet_i_upakovka_yajca
освещение птицефабрик - http://www.agrokurs.net/pticevodstvo_osveshchenie
система увлажнения высокого давления - http://www.agrokurs.net/sistema_uvlazhneniya_vysokogo_davleniya
охлаждение майнинг ферм - http://www.agrokurs.net/solutions_mining
вентиляция овощехранилища - http://www.agrokurs.net/solutions_ovoshchekhranilishche
оборудование для свиноводства - http://www.agrokurs.net/solutions_svinovodstvo
поение свиней - http://www.agrokurs.net/svinovodstvo_kormlenie_i_poenie
Итого - 7 текстов по килосимволу каждый.
Оплата - по факту, пишите ваши предложения.
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