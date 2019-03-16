Нужен эксперт для сайта с информационными статьями по темам: медицина, юридические вопросы, садоводство, животноводство. Задачи: получаете список статей - нужно добавить ваше мнение как эксперта (1000-1500 символов). Отвечать на вопросы посетителей. Давать ответы на комментарии (от 400 ...
Нужно текстовое наполнение сайта (общий объем 250-350 тыс. знаков)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
70 страниц сайта, на каждую нужно плюс-минус 5000 знаковтекста.
Тематика - климатическое и вентиляционное оборудование.
Итоговая задача - улучшить текстом позиции в выдаче.
Берем целевой запрос -> смотрим результат выдачи по нему на текущий момент
-> анализируем объем и структуру текста конкурентов из первой
тройки -> делаем аналогично, но с уникальностью в 100%.
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