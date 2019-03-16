Здравствуйте, у меня собрана страница на сайте. Нужно на этой странице некоторый текст переработать а где то добавить. Все детали исполнителю. [b]Требование к кандидату:[/b] 1. На веблансере или другой бирже больше года 2. Больше 10 положительных отзывов 3. Возможность ...