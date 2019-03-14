Рерайт на категории сайта

Здравствуйте, на моем сайте есть страница услуги и мне нужно круто ее доделать в плане текста. Хочеться прям прикольный не строгий, простой и всвое время приятный текст. [b]Что я не хочу видеть в тексте?[/b] 1. Показатель уникальности ...
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Добрый день. Нужен очень качественный копирайт в раздел унитазы, на бренд Duravit.
Требуется:
Текст без ошибок;
Текст для людей;
Возможность быстро изменить привычный вам стиль написания статей и придерживаться нового стиля.
Напишите стоимость за 1 000 знаков без пробелов.
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